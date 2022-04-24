شاهد .. انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” مشاهد من انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية من داخل لجان الاقتراع .

ورغم أن المؤشرات تصب في صالح ماكرون، تترقب دول العالم بقلق، خاصة العواصم الأوروبية، الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية التي تجري يوم 24 أبريل، خوفا من وصول اليمين المتطرف للإليزيه، ما سيكون بمثابة زلزالا تمتد تداعياته في أوروبا ومحيطها الإقليمي والدولي.

ماذا لو فازت لوبان؟

ترك حصول مارين لوبان على نحو 23% من الأصوات بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تساؤلات بشأن تداعيات فوزها على فرنسا، وعلى علاقات باريس بالعالم، خاصة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط.

أعدت لوبان برنامجا انتخابيا يتضمن تدابير ستتخذها عام 2022، حال انتخابها رئيسة لفرنسا، يتضمن وقف الهجرة غير المنضبطة، و"اجتثاث الأيديولوجيات الإسلاموية وكل شبكاتها من الوطن"، ومنح أولوية لمسألة الأمن.

وتعرف زعيمة حزب التجمع الوطني، بمواقفها المتشددة تجاه المهاجرين والمسلمين، وأكدت أن "عدم كبح الهجرة منذ سنوات أدى إلى استحالة اندماج الأجانب المقيمين في فرنسا، وأسفر عن نزعة انفصالية"، محذرة من "عواقب دراماتيكية في أوروبا وفرنسا".