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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعيدا عن التيك توك.. طرق هادفة لتثقيف طفلك

صدى البلد

أصبحت  الثقافة تختلف تماما عن ما الماضي، ففي الماضي كنا نتلقى المعلومة من الكتاب، والقراءة والاطلاع، أما الآن فتلقي المعلومات والثقافة أصبح له مفهوم خاص للغاية .

وأكد محمد ناجي زاهي، الخبير في الشئون السياسية والثقافية، أن هناك العديد من المنافذ التي  نعتمد عليها في ثقافتنا، وهذا الأمر خطير للغاية لأننا أحيانا نتلقى معلوماتنا الثقافية من مصادر مجهولة أو غير موثوق فيها، خاصة مواقع السوشيال ميديا التي يتضارب عليها المعلومات دائما.

وأشار محمد ناجي زاهي إلي أننا بحاجة للعودة للقراءة والذهاب إلى المكتبات، والاطلاع على المراجع العلمية التي كنا نتلقي منها ثقافتنا بشكل جيد ومفيد، ونتج عنها قامات مصرية مثل طه حسين وأحمد زويل.


وأوضح محمد ناجي زاهي أننا بحاجة لبناء جيل جديد بعيد عن التابليت والموبيل ومواقع السوشيال ميديا والتيك توك الذي أصبحوا مصادر ثقافة العصر الحديث، لافتاً إلي أن دور الإعلام والفن محوري وهام جدا في ترسيخ الثقافة الصحيحة في عقول أطفالنا عن طريق ما يقدم من برامج وأعمال فنية.

وفي السياق ذاته، تحدث محمد ناجي زاهي عن غياب الاهتمام بالطفل وبناء عقله وتفكيره وتوجيهاته، ففي الماضى كانت هناك مادة تلفزيونية مخصصة للأطفال وبرامج موجهه لهم لكي يتلقوا منها المعلومة الصحيحة، ولكن بسبب انعدام الإهتمام بهذا الأمر أنغمس الطفل في بحار التيك توك واليوتيوب والسوشيال ميديا، وتم استخدام الطفل كوسيلة للتربح عبر تلك المصادر دون النظر إلي أهمية بناء كيان الطفل وعقله الذي يترتب عليه بناء جيل بأكمله ناضج وواعي، جيل ينتج عنه نماذج مصرية مشرفة.

الثقافة مواقع السوشيال ميديا سوشيال ميديا السوشيال ميديا أطفال التيك توك

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