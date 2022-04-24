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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للهرب.. عائلة أوكرانية تسير أكثر من 100 كلم على مدار خمسة أيام|فيديو

عائلة أوكرانية
عائلة أوكرانية

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد عائلة أوكرانية اضطرت للسير أكثر من 100 كلم على مدار خمسة أيام للهروب من ماريوبول.

وأوضح المقطع أن بينما كان القصف الروسي يدمّر بلدتهما ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، قرر يفيغين وتاتيانا أن ليس أمامهما سوى طريق واحد للفرار مع أبنائهما الأربعة وهو السير على الأقدام
وفي حديث لوكالة فرانس برس، أمس، أثناء انتظارهم في مدينة زابوريجيا قطارا متجها غربا، روت العائلة بالدموع والضحكات مشقات اجتياز نحو 125 كلم قبل الوصول إلى بر الأمان.

وقالت تاتيانا كوميساروفا (40 عاما) "شرحنا للأطفال طيلة شهرين خلال تواجدنا في القبو، أين سنذهب... وحضرناهم لهذه الرحلة الطويلة .. حتى اعتبروا الأمر مغامرة".

والأحد الماضي قررت مع زوجها يفغين تيشنكو (37 عاما) وهو عامل فني، أن الوقت حان للقيام بهذه الخطوة.

وبقلق رافقا الأطفال خارج المبنى، وكانت تلك المرة الأولى التي يخرج فيها جميع أفراد الأسرة مجتمعين منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وأشارت الزوجة إلى أنهم رأوا حولهم مشهد دمار كامل، وقال يفغين "عندما شاهد الأطفال ذلك مشوا بصمت .. لا أعرف ما الذي كان يدور في رؤوسهم هم أيضا ربما عجزوا عن تصديق أن مدينتنا لم تعد موجودة".

عائلة أوكرانية ماريوبول القصف الروسي شرق أوكرانيا مدينة زابوريجيا وكالة فرانس برس

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