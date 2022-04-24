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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس سلامة : عيد القيامة المجيد مناسبة عزيزة على قلوب المصريين

لميس سلامة
لميس سلامة

هنأت الإعلامية لميس سلامة  مقدمة برنامج صباح البلد ، أقباط مصر والشعب المصرى  بعيد القيامة المجيد بالتزامن مع شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك .


وأضافت لميس سلامة خلال حلقتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن عيد القيامة المجيد مناسبة عزيزة على قلوب أبناء الشعب المصرى وأقباط مصر شركائنا في الوطن  ، مؤكدة أن الشعب المصرى يتميز بتبادل التهنئة فى كافة مناسباته والتى تعبر بدورها عن مدى الترابط والوحدة  .


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد  بعث  ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية


و شارك في القداس عدد من أساقفة وقساوسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمئات من أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وحضر القداس ممثل عن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجرى القداس وسط تدابير صحية وتطبيق كامل لإجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.


 

لميس سلامة فيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس فيروس كورونا الشعب المصري

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