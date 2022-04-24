عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة وفاة واحدة.. أول صور لحادث المصريين المعتمرين بالسعودية .. تفاصيل

حادث المصريين المعتمرين
حادث المصريين المعتمرين

أثنى الاتحاد العام للمصريين بالسعودية على الدور الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية متمثلة في القنصلية العامة المصرية بجدة بسرعة التحرك فور علمها لمتابعة حادث تصادم باص خاص بالمعتمرين يقل خمسين معتمرًا من جنسيات مختلفة بسيارة نقل ثقيل (تريلا) ، صباح الجمعة الموافق 22 أبريل 2022 على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المُنورة تحديدًا عند الكيلو 140، حيث أرسلت على الفور القنصلية العامة المصرية بجدة أحد القناصل الدبلوماسيين ومستشارًا قانونيًا ومندوبها بالمدينة المنورة إلى مقر الحادث فور وقوعه ، وتابعت مع الجهات الحكومية السعودية ذات الصلة حالة المصابين وإصدار تصريح دفن المتوفى .

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بعيد القيامة

في عام المجتمع المدني.. الهجرة وشباب القادة تبحثان سبل التعاون

وأفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد بالسعودية أنه نتج عن الحادث وفاة المواطن محمد سعيد إبراهيم السيد من محافظة الإسكندرية يبلغ من العمر واحد أربعون عامًا ، وتقوم الآن القنصلية العامة بجدة بإنهاء إجراءات دفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة ، وإصابة (12) من المصريين وهم : 
حسان يوسف - محمد مصطفى - محمد مبارك - عمرو محمد - علي عطية - راجا محمد - علي عبدالحميد - محمد أحمد - أيمن مصطفى - رفيق سعيد - إبراهيم النوري - محمد عبدالله ، منهم (3) حالات مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفى وحالتهم مستقرة ، تراوح أعمار المصابين مابين عشرين عامًا وستين عامًا .

وأوضح  أنه تزامن مع حادث الباص وقع حادث للمهندس سامح إبراهيم عزام وزوجته بسيارته الخاصة مما أدى إلى وفاة الزوجين على الفور ، حيث قامت القنصلية العامة المصرية بجدة   بمتابعة إنهاء إجراءات دفن المتوفين في مقابر البقيع بالمدينة المنورة بناءً على رغبة ذويهم .

اتحاد المصريين بالسعودية الخارجية المصرية حادث طريق الهجرة وزارة الخارجية القنصلية العامة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام وآخرين للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي وسوداني

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أحد أكبر الأعياد المسيحية.."عيد القيامة" فرحة بعد صيام 55 يوما

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام إيفرتون

خلال زيارتها للكاتدرائية..وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

بخطوتين.. إزاي تحسب معاشك الشهري طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات

صلاح على رأس التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حكم زكاة الفطر لمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

أرز بالدجاج والبرتقال.. عجوز أفغانية تهز مواقع التواصل بوصفة رمضانية

فيديو

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ