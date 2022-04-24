مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوة توعوية وورشة ثقافية لطلاب المدارس

لترشيد الاستهلاك

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه في إطار مبادرة حياة كريمة تم عمل ندوة توعية وورشة رسم ومسابقات ثقافية بمقر مدرسة البحاروة الابتدائية بمدينة أولاد صقر.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه شملت الندوة شرح مفصل لفاعليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار( نقطة مياه تساوي حياة).

وتنوعت أنشطة الحملة ما بين توعية بالفصول حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي و ضرورة المحافظة عليها ومن خلال ورشة الرسم لإيصال معلومة مبسطة وسهلة حول المحافظة علي المياه والسلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي، وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين وتكريم الطلبة المتميزين في ورش الرسم والمسابقات الثقافية واختتمت الحملة فعاليتها بعمل ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة .

وأشار "أبو حلاوة" إلى أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعى المائى للمواطنين، وأن ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى الأطفال يعد عاملا مهما للتأثير، فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية و هذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وأوضح أنه اختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف الطلبة بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥للإبلاغ عن الشكاوي ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي علاوة علي تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية وتعريف طلاب المدرسة بالمسابقة الثقافية عن أعمال (أبحاث _رسم_قصة قصيرة) و الجوائز القيمة المقدمة من الشركة.