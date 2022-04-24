ضبط 500 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الرقابية فى محافظة القليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الاقماح قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بالمخالفة للوائح والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وتم التحفظ على السيارة والكمية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط سيارة نقل محملة بالأقماح ولا توجد مع قائدها أى أوراق تدل على مصدر ومكان توصيل الحمولة.

وانتقلت قوة امنية للمكان وتم التحفظ على السيارة وعليها نحو 500،63 طن قمح محظور تداولها دون تصريح من الجهات المختصة و تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.