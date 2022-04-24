50 كلين شيت .. أسد الأطلس ياسين بونو يصل إلى 100 مباراة بقميص إشبيلية

وصل أسد الأطلس الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني للمباراة رقم 100 شارك الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بقميص إشبيلية في 100 مباراة بعدما زاد عن عرينه أمام فريق ليفانتي في الدوري الاسباني. وتغلب فريق إشبيلية على نظيره فريق ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرا في إطار منافسات بطولة الليجا الإسبانية. صدى البلد يرصد مسيرة اسد الاطلس ياسين بونو بقميص إشبيلية الإسباني.

سجل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو طوال مسيرته رفقة فريق إشبيلية نحو 50 كلين شيت استقبلت شباك الحارس الدولي المغربي ياسين بونو 75 هدفا ،ونجح الحارس الدولي المغربي ياسين بونو مع فريق إشبيلية الإسباني في إحراز هدف وحيد طوال مسيرته فى حراسة المرمى.

حصد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو مع فريق إشبيلية لقب بطل الدورى الأوروبى اليورباليج.



يذكر أن فريق إشبيلية حل فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة بنفس رصيد فريق برشلونة الإسباني صاحب المركز الثاني فيما يتصدر فريق ريال مدريد ترتيب جدول الليجا الإسبانية برصيد 78 نقطة.