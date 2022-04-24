"قمر سيدنا النبي".. هتسمعها كأنها أول مرة من ميريتيا عماد وعبدالرازق الشهاوي

حلّت المطربة ميريتيا عماد والمبتهل عبدالرازق الشهاوي، ضيفين في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بمناسبة الأجواء الرمضانية والاحتفال بعيد القيامة.



وغنى الضيفان أغنية "قمر سيدنا النبي"، وكان من كلماتها: "قمر سيدنا النبي، قمر، وجميل، وجميل سيدنا النبي، وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطر يبقى إذا مست بأيادي، الله الله، وعم نوا لها كل العبادي، حبيب الله يا خير البرايا".



وأكد ميريتيا، أن والدتها شجعتها على الغناء حيث اكتشفت موهبتها وشجعتها على المشاركة في كورال الكنيسة، كما حرصت على حضور سهرات الخميس من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى السادسة صباحا، ووقع عليها الاختيار في إلقاء الترانيم، وهو ما منحها ثقة كبيرة في نفسها، وإصرارا أكبر على التعلم".



وأشار الشيخ عبدالرازق، أنه حفظ القرآن الكريم عندما أتمّ الثامنة من عمره، حيث بدأ حفظه في الرابعة من عمره، لافتًا إلى أنه حصل على المركز الثاني عالميا في القرآن الكريم، والأول على الجمهورية في أكثر من مرة، وأكتشفت موهبته في القراءة في مسابقات الحفظ، حتى أصبح يدرس المقامات.



