أزهري: استثمار شهر رمضان يستلزم العبادة العملية عن طريق الصدقات والزكاة

قال الشيخ إبراهيم الدسوقى، من علماء الأزهر الشريف، إن الله قام بتقسيم شهر رمضان لثلاث أقسام الرحمة ، المغفرة ، العتق من النار، حتى نستفاد من بركة الشهر الفضيل واقتناص بركته ونفحاته.



وأضاف إبراهيم الدسوقى، خلال استضافته مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “إحنا لبعض” المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن ما فاتته أيام الرحمة من شهر رمضان لا يحزن وعليه أن لا يتكاسل عن أيام المغفرة أيضا والعتق من النار والاستعداد لإخراج زكاة الفطر.



وتابع أن استثمار شهر رمضان والعتق من النار تستلزم العبادة العملية عن طريق كثرة الصدقات والزكاة والعطف على اليتامى والمساكين.

