عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترابط عنصري الأمة.. محافظ السويس والقيادات التنفيذية يقدمون التهنئة للأقباط بكنيسة مارجرجس

صدى البلد

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس و قيادات الكنيسة و الأقباط الارثوزكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

ورافق المحافظ اللواء أركان حرب عاصم عاشور قائد الجيش الثالث الميداني و اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية و مدير أمن السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد و فضيلة الشيخ ماجد راضی و كيل وزارة الاوقاف بالسويس والسادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وفي هذا الصدد القي محافظ السويس كلمة أكد فيها على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر، مشيرا إلى تزامن الأعياد والمناسبات الدينية بين المسلمين والمسيحين مما يضيف المودة و المحبة و الاستقرار في وطننا الحبيب .   

وأضاف أنه سعيد بعودة الاحتفالات مرة أخرى بعد التخفيف من إجراءات فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بأجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، لافتا إلى أن أي محاولة لشق الصف بين عنصري الأمة سيتصدي لها المصريين بفضل وعيهم. 

كما وجه الدكتور ماجد راضي  وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للسادة الحضور، وقال إن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الاقباط بمناسبة الأعياد مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بأقباط مصر حيث يعيش المصريين علي أرض سلم وسلام دون أي تفرقة.   

وعقب ذلك توجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و القيادات التنفيذية و العسكرية و الامنية إلى كنيسة الراعي الصالح بحي السويس لتقديم التهنئة للاب بشای اسحاق بشای، راعي الكنيسة و الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد .

محافظ السويس الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

من أجل استعادة الأمجاد.. تطور مفاجئ بشأن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة

ترشيحاتنا

الحكومة: تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان بسيناء ومدن القناة

بالقوة الضاربة .. إيهاب جلال يُعلن تشكيل بيراميدز لملاقاة مازيمبي بالكونفيدرالية

سامح مات هو وزوجته في حادث سير خلال العمرة بعد علمه بحملها

الوزراء: تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات 24.2 مليار جنيه

علامات ليلة القدر.. تحراها في هذا الموعد الثابت بإجماع العلماء

مع بدء صرف معاشات شهر مايو.. اعرف قيمة دخلك بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

روسيا تدفن جرائمها.. العثور على 1000 جثة داخل مقبرة جماعية|صور

فيديو

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ