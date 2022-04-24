ترابط عنصري الأمة.. محافظ السويس والقيادات التنفيذية يقدمون التهنئة للأقباط بكنيسة مارجرجس

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، التهنئة للأنبا بموا أسقف السويس و قيادات الكنيسة و الأقباط الارثوزكس بكنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ورافق المحافظ اللواء أركان حرب عاصم عاشور قائد الجيش الثالث الميداني و اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية و مدير أمن السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد و فضيلة الشيخ ماجد راضی و كيل وزارة الاوقاف بالسويس والسادة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي هذا الصدد القي محافظ السويس كلمة أكد فيها على الترابط القوى بين طرفي الوحدة الوطنية بمصر، مشيرا إلى تزامن الأعياد والمناسبات الدينية بين المسلمين والمسيحين مما يضيف المودة و المحبة و الاستقرار في وطننا الحبيب .

وأضاف أنه سعيد بعودة الاحتفالات مرة أخرى بعد التخفيف من إجراءات فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بأجواء الألفة والمحبة التي تسود بين المصريين، لافتا إلى أن أي محاولة لشق الصف بين عنصري الأمة سيتصدي لها المصريين بفضل وعيهم.

كما وجه الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس التهنئة للسادة الحضور، وقال إن الدين الاسلامي أمرنا بتهنئة الأخوة الاقباط بمناسبة الأعياد مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بأقباط مصر حيث يعيش المصريين علي أرض سلم وسلام دون أي تفرقة.

وعقب ذلك توجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و القيادات التنفيذية و العسكرية و الامنية إلى كنيسة الراعي الصالح بحي السويس لتقديم التهنئة للاب بشای اسحاق بشای، راعي الكنيسة و الأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد .