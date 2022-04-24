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مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف تزامنا مع زيادة الاستهلاك

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الصيف، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.

وأكد اللواء مهندس هشام درة، رئيس مياه أسيوط والوادي الجديد، أن الشركة نجحت في تغطية جميع مناطق محافظة أسيوط بخدمة مياه الشرب بنسبة 99% بإجمالي إنتاج 742 ألف م3/ يوم من إجمالي 43 محطة مرشحة و235 محطة ارتوازي، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية 9 محطات معالجة الصرف الصحي، و41 رافع صرف صحي بإجمالي 196 ألف م3/ يوم طاقة فعلية لمحطات الصرف الصحي.

ووجه "درة" بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي مع الاستعانة بمعدات التطهير تيسيرا لإجراءات التطهير، وتفعيل خطط التطهير الاستثنائية تفادياً لحدوث أي انسدادات أو طفوحات ناجمة عن زيادة الاستهلاك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مع أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

كما ناشد رئيس الشركة المواطنين الحفاظ على المياه وزيادة الوعي المائي نحوها واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد وعدم الإسراف، مع ضرورة صيانة جميع الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية، والاهتمام بمتابعة جميع الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، وقنوات التواصل المختلفة.

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