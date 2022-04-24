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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اللبنانية تعلن الحداد رسميا على ضحايا غرق قارب المهاجرين

الحكومة اللبنانية
الحكومة اللبنانية تعلن غدا الإثنين حدادا رسميا على ضحايا غرق

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا زورق المهاجرين الذي غرق ليلة أمس قبالة مدينة طرابلس.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها: "أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس".

وأضاف: "وتنكس، حدادا، الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس ميقاتي أجرى اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، وطلب منه التوجه الى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا".

كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير "بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

في سياق المتصل، كشف وزير الأشغال العامة والنقل بلبنان، علي حمية، تفاصيل جديدة عن حادث غرق قارب الهجرة غير شرعية قبالة طرابلس، أمس السبت.

وقال حمية في تصريحات لقناة "الجديد"، إن عدد الناجين من حادث قارب طرابلس بلغ 48 شخصًا، لافتا إلى أنه تم العثور على 8 ضحايا اليوم.

وأضاف أن الهاجس الأساسي لدى السلطات اللبنانية هو إنقاذ الأرواح، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في المهربين والزورق المستخدم لا يتسع للكثير من الأشخاص.

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