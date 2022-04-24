العثور على جثة لشخص مجهول الهوية ملقاة بأرض زراعية بالدقهلية

عثر أهالى قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية على جثة لشخص مجهول الهوية بأرض زراعية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بعثور اهالى الرياض على جثة شخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره ملقاة بأرض زراعية بالقرب من السياحة بمنية النصر .

انتقل ضباط المركز الى مكان الواقعة وتم العثور على الجثة بالأرض الزراعية دون وجود أى معلومات تشير الى ما يدل على شخصية المجنى عليه.

وبسؤال أهالى المنطقة أكدوا عدم معرفتهم بهذا الشخص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

