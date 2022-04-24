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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتائج اختبارات الدور الأول لمدارس التأسيس العسكري بالمنوفية

مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية

اعتمدت الدكتورة أماني قرني  مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نتيجة اختبارات الدور الأول لمادة التربية العسكرية للصف الثالث الثانوي العام والفني والصف الأول تأسيس عسكري بالمدارس الثانوية العسكرية بالمنوفية .

وشمل الاعتماد نتيجة امتحانات الصف الأول تأسيس عسكري بمدارس التعليم الفني لعدد 23 مدرسة، ونتيجة الصف الثالث الثانوي العام لعدد 4 مدارس  ثانوية عسكرية .

الجدير بالذكر أن نظام التربية العسكرية يستهدف تنمية الوعى العسكري لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي العام والفني بما يكفل تنشئة اجيال من الشباب تصلح لتأدية الخدمة العسكرية عند التحاقهم بها 

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية والثانوية العامة.

تعليم المنوفية محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات التاسيس العسكري

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