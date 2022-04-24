مصرع عامل فى حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق كفر الصهبى – مشتول السوق دائرة مركز شرطة شبين القناطر حادث تصادم لقى خلاله عامل مصرعة بعدما إصطدمت دراجتة النارية فى شجرة أثناء سيرة على الطريق وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



تلقت مديرية أمن القليوبية اشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد وصول " هيثم ط ا " 38 سنة عامل جثة هامدة اثر عدة اصابات فى انحاء الجسد.



انتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى كان يقود دراجة نارية على طريق كفر الصهبى – مشتول السوق وبسبب السرعة اصطددمت الدراجة بشجرة على جانب الطريق ما أدى إلى وفاة قائدها وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة و|أخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم .