القومي للمرأة يختتم ورشة العمل التدريبية للمنتجات الجلدية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الادارة العامة لتنمية المهارات حول "صناعة المنتجات الجلدية " والتي استهدفت 18 من المتدربات الوافدات والمصريات ، واستمرت الورشة التدريبية لمدة ١٢ يوم وذلك بمقر المجلس بمدينة نصر.

وتضمن التدريب صناعة المنتجات الجلدية من حيث كيفية تقطيع الجلد ، وكيفية العمل على الباترون (مفكرة - حاملة موبايل - محفظة - حافظة كروت ) ، واسعار الجلود الطبيعية ، و اماكن شرائها وكيفية البدء في مشروع بأقل تكاليف من المنزل.

ياتى ذلك في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " و الذي يتم تنفيذة بالشركة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة و بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان .

‏