جنايات المحلة: السجن 7 سنوات للمتهم بقتل الطالب ضحية قطار سمنود

أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي، وذلك عقب ارتكابه جريمة دفعه من قطار سمنود - المنصورة بقصد سرقة هاتفه المحمول.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين محمد الغريب، وأحمد زكريا، وبحضور المتهم، قررت سجن المتهم 7 سنوات، بعد أن قام بدفع المجني عليه من باب الركاب لإحدى القطارات، بقصد سرقة هاتفه المحمول وهو ما تسبب في سقوطه من قطار المنصورة المحلة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ بسقوط طالب تحت عجلات القطار بالقرب من محطة خلف بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأمنية أنه طالب يدعى أمجد أحمد، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وتعرض إلى حادث سرقة للموبايل الخاص به بالإكراه وعندما حاول مقاومة الجاني قام بدفعه خارج القطار، مما نتج عنه بتر في اليد والقدم، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.