الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تشيلسي ووست هام

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة تشيلسي ووست هام، التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق تشيلسي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 67 %، وسدد 6 تسديدات جميعهم خارج المرمى.

في المقابل سدد وست هام 3 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة أيضا.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على وست هام، بعد الخسارة أمام آرسنال 4-2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وكان فري تشيلسي خسر أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البريميرليج.

ترتيب تشيلسي ووست هام:

يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع بـ 52 نقطة.