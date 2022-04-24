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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم الإعلامي حمدي الكنيسي على إحدى مدارس طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري مع الرصد المستمر لحالات  التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بكل حزم. 

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام و نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس .

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ووافق المجلس على الطلب المقدم للمجلس بشأن إطلاق اسم الإعلامي المرحوم حمدي الكنيسي على مدرسة شبرا النملة الإبتدائية والتابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد يوسف مغاوري على مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي بقرية سامول مركز المحلة الكبرى.

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وفي السياق ذاته وافق المجلس على طلب التبرع بقطعتي أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطتي رفع بقريتي مصطفى درويش وراغب الحديثة والتابعتان للوحدة المحلية بالشهيدي مركز المحلة الكبرى ، كما وافق المجلس مبدئيا على قبول التبرع بعدد 11 قطعة أرض بمركز زفتى لإنشاء محطات صرف صحي عليها ضمن المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” بقرى ( تفهنا العزب ، حانوت ، الغريب وسنبو الكبرى) .

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محافظة الغربية محافظ الغربية حياة كريمة الأراضى الزراعية الصرف الصحى المجلس التنفيذى المبادرة الرئاسية

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