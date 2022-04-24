حرفة الصبر والدقة.. باب رزق يخصص حلقة اليوم للحديث عن "الخيامية"

خصص برنامج باب رزق، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي يسري الفخراني، حلقة اليوم للحديث حرفة "الخيامية" ومراحل تطويرها.



وقال كريم خلف فنان الخيامية :" في ناس بتقول إن الخيامية بتندثر بس الحقيقي إننا بنتوارثها عبر الأجيال بنفس النهج اللي هما كانوا بيشتغلوا بيه من سنين كتير جدًا"، متابعًا:" جدي كان بيدرب أبناء المنطقة على حرفة الخيامية فكان كل شوية يدخل عالم الحرفة جيل جديد وكنت بحس إن كل جيل بيضيف فكر مختلف للمجال".



وأضاف "خلف" :" بدأت أدرب على حرفة الخيامية بعد ما احترافتها .. شغلي في الثقافة الجماهيرية في وزارة الثقافة خلاني اندمج مع فنانين وزارة الثقافة واتعلم منهم حاجات كتير".



واستعرض كريم خلف خلال حواره عدد من اللوحات الفنية الجميلة وأسعارها وكانت من أبرزها لوحات الليلة الكبيرة .



