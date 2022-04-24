أيمن طاهر يقود تدريبات قوية لحراس الزمالك

أدى الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال المران الذي أقيم اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض الثلاثي تدريبات على "سرعة رد الفعل" من خلال التسديد من كافة الاتجاهات ومن مسافات مختلفة.

وأدى الحارس السيد عطية فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، حيث خاض تدريبات الجري حول الملعب من أجل رفع المعدل البدني له.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.