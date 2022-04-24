رئيس مدينة رأس غارب يزور كنيسة ماري جرجس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار حامد احمد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، كنيسة ماري جرجس بالمدينة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً المولي عز وجل أن يعيدها على مصر الغالية والإخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



وكان عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدي (القيامة المجيد، وعيد شم النسيم)، بمختلف القطاعات والمرافق العامة.



ووجه المحافظ بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين