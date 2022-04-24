تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من وست هام في الدوري الإنجليزي

خطف فريق تشيلسي فوزا قاتلا من وست هام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي والمباراة الوحيد عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

سيطر فريق تشيلسي على مجريات المباراة، بنسبة استحواذ بلغت 62 %، وسدد 26 تسديدة، منهم 5 تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد فريق وست هام 6 تصويبات، منهم تسديدتين فقط على مرمى إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

يذكر أن فريق وست هام فاز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب تشيلسي ووست هام:

بهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق وست هام عند 52 نقطة في المركز السابع.