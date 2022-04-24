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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 حالات يمنعك فيها القانون من استعمال حقك.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، ضوابط استعمال الانسان بشكل مشروع لحقوقه، حيث نص على أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

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ونصت المادة (5) على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: 

(أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

 (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

 (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

هذا ويعرف القانون المدني على أنه فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات بين الأفراد بالمجتمع أو الأفراد والدولة من جهة أخرى.

ايضا يهتم القانون بحل أي نزاعات تنشأ فيما بينهم.

 ويعتبر القانون المدني الأساس الذي اعتمدت عليه باقي فروع القانون الخاص، فالقانون المدني هو أصل القوانين الخاصة ويتقدم على باقي فروع القانون الخاص بحيث أنه ينظم كافة العلاقات بين الأفراد في حال عدم تنظيم مثل هذه العلاقات في قانون خاص بها.

غير مشروعة القانون المدني المصري القانون الخاص القواعد القانونية

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