ليفربول وإيفرتون تعادل سلبي في الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق ليفربول ومنافسه إيفرتون المقامة حاليا على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ فريق ليفربول على الكرة بشكل كامل، حيث وصلت النسبة الي 85 % مقابل 15 % فقط لـ إيفرتون.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 29 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فابينيو - كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم : جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني