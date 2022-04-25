الحجم العائلي.. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

تمتلك شركة سوزوكي أسطولا ضخما من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة ارتيجا موديل 2022، التي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة خارجية كبيرة الحجم تعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب العديد من التجهزيات.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

مواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على فرامل EBD، وabs مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، و خاصية مقاومة السرقة عبر نظام إيموبليزر.

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، بالاضافة لنظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وشاشة ملونة تعمل باللمس تعد التطبيقات الحديثة قياسها 7 بوصة.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وتمتلك السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 عجلة قيادة متعددة الوظائف، وهيكل خارجي بنسبة طول 4395 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع، مع مساحة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

ودعمت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا موديل 2022

وتنطلق السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بفضل تلك الامكانيات من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في السوق المصري

يبلغ سعر السيارة الرسمي للنسخة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بعد اخر زيادة معلنه بقيمة قدرها 330 الف جنيه.