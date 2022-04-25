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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحجم العائلي.. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

بالحجم العائلي ..
بالحجم العائلي .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا 2022

تمتلك شركة سوزوكي أسطولا ضخما من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة ارتيجا موديل 2022، التي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة خارجية كبيرة الحجم تعكس مساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب العديد من التجهزيات.

 سوزوكي ارتيجا موديل 2022 

مواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 

 

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 على فرامل EBD، وabs مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، و خاصية مقاومة السرقة عبر نظام إيموبليزر.

 

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، بالاضافة لنظام صوتي وترفيهي من 4 مكبرات صوتية، ومدخل AUX و USB، وشاشة ملونة تعمل باللمس تعد التطبيقات الحديثة قياسها 7 بوصة.

 سوزوكي ارتيجا موديل 2022 

وتمتلك السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 عجلة قيادة متعددة الوظائف، وهيكل خارجي بنسبة طول 4395 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و 1690 مم للارتفاع، مع مساحة داخلية تتسع لـ 7 مقاعد، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها      15 بوصة.

 

ودعمت السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 سوزوكي ارتيجا موديل 2022 

وتنطلق السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بفضل تلك الامكانيات من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

 

 

أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 في السوق المصري 

 

يبلغ سعر السيارة الرسمي للنسخة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بعد اخر زيادة معلنه بقيمة قدرها 330 الف جنيه.

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