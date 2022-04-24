الشعباني: مباراة نهضة بركان صعبة على المصري

أكد التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان المغربي ستكون صعبة للغاية خاصة في ظل معرفة كلا الفريقين ببعضهما تمامًا.

وأشار معين الشعباني إلى أن الفوز الذي حققه فريقه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف يعتبر فوزًا غير مريح، ومع ذلك ففريق المصري جاهز تمامًا للدفاع عن حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وشدد على أن الجميع داخل فريق المصري على أعلى درجة من التركيز من أجل حصد بطاقة التأهل.

وأضاف معين الشعباني أن الفوز في المباراة سيكون من نصيب الفريق الأكثر توفيقًا وتركيزًا في المباراة.

وأشار إلى أن تركيز الجميع داخل فريق المصري ينصب على الملعب والملعب فقط بعيدًا عن أية مؤثرات أخرى قد تخرج بالفريق عن تركيزه.

أعرب معين الشعباني عن أمله في خروج مباراة الأحد بين الفريقين بالصورة التي تليق بالناديين الكبيرين والعلاقة الطيبة التي تجمع بين جماهير كلا الفريقين منذ سنوات.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة والذي عُقد منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدي بمدينة بركان والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة المغربية، هيام بن حمو.