سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

شارك السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، وأعضاء السفارة في احتفالات الكنيسة القبطية في وارسو بعيد القيامة المجيد.

ونقل السفير المصري تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية القبطية في بولندا، حيث كان في استقباله القس "داود أديب سويحه" الذي أعرب عن تقديره لحرص السفارة الدائم على مشاركة الجالية القبطية في وارسو كافة احتفالاتهم

وألقى السفير المصري كلمة عكست روح المحبة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد معربًا عن خالص تمنياته للجالية المصرية القبطية بدوام النجاح والتوفيق وأن ينعم الله على مصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار.



كما حرص على الحضور فضيلة الشيخ محمود سميح، مبعوث الأزهر الشريف إلى بولندا الذي نقل من جانبه تهنئة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية إلى الجالية المصرية القبطية في بولندا متمنيًا دوام المحبة والسلام مع أشقاء الوطن في مصر وجميع أنحاء العالم.