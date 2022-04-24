عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

سفير مصر في وارسو
سفير مصر في وارسو يشارك في احتفالات الكنيسة القبطية

شارك السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، وأعضاء السفارة في احتفالات الكنيسة القبطية في وارسو بعيد القيامة المجيد. 

ونقل السفير المصري تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية القبطية في بولندا، حيث كان في استقباله القس "داود أديب سويحه" الذي أعرب عن تقديره لحرص السفارة الدائم على مشاركة الجالية القبطية في وارسو كافة احتفالاتهم

 وألقى السفير المصري كلمة عكست روح المحبة والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد معربًا عن خالص تمنياته للجالية المصرية القبطية بدوام النجاح والتوفيق وأن ينعم الله على مصرنا الغالية بدوام التقدم والازدهار.
 

كما حرص على الحضور فضيلة الشيخ محمود سميح، مبعوث الأزهر الشريف إلى بولندا الذي نقل من جانبه تهنئة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية إلى الجالية المصرية القبطية في بولندا متمنيًا دوام المحبة والسلام مع أشقاء الوطن في مصر وجميع أنحاء العالم.

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية الازهر الشريف الجالية المصرية عبد الفتاح السيسي عيد القيامه المجيد الكنيسة القبطية المحبة والسلام حاتم تاج الدين احتفالات الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

مش وجاهة إعلامية.. فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستعاد وتجميد مصطفى غربال

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

موضوعات متعلقة

الخارجية: خالص التعازي للبنان في ضحايا المركب الغارق قبالة ساحل مدينة طرابلس

سفير مصر في بروكسل يشارك بقداس عيد القيامة وينقل تهنئة الرئيس للجالية المصرية|صور

سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد القيامة وينقل تهنئة الرئيس لأقباط المهجر

المجلس العالمي للتسامح يشارك احتفالات الاقباط بعيد القيامة بالقاهرة

شكري يوجه بإسراع تطوير عمل مكاتب التصديقات بالداخل والخارج للتسير على المواطنين

الخارجية: إنهاء كافة الإجراءات لدفن الزوجين المتوفيين في مقابر البقيع

12مصابا.. وزارة الخارجية تكشف تفاصيل حادثين منفصلين لمصريين في السعودية

السيدة الأولى لـ غينيا الاستوائية تشيد بجهود تمكين المرأة في مصر

ترشيحاتنا

سمية الخشاب: عزاء والدتي كان على المقابر فقط |خاص

برلمانية: إنشاء 4 مصانع لدباغة الجلود يسهم في زيادة الصادرات

سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

مارين لوبان تقر بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون

لوبان تقر بالهزيمة وتؤكد: مشروع ماكرون خطر على فرنسا

احذروا منها... حركة لا تناسب السيدات في لعب كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ