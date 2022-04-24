الاختيار 3 الحلقة 23.. سلمى أبو ضيف تساعد الإرهابيين في تصوير مقرات شرطية

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة سلمى أبو ضيف التي تلعب دور زوجة إرهابي يستخدمها في تصوير مواقع شرطية وأقسام، وأماكن تابعة لقوات الأمن لاستهدافها.

كما عرضت الحلقة بدء التعاون بين شباب جبهة الإنقاذ وحركة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي، في الوقت الذي وقعت فيه حادثة وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود حينما رد على صحفية شابة “تعالي وأنا أقولك فين”، ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب بين النساء في مصر.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.