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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: 10% مشروعات "براندات" ضمن استراتيجية المرحلة المقبلة

صدى البلد

قال المهندس محمد خلف الله الرئيس الجديد لجهاز مدينة 15 مايو أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى أهمية كبيرة لتمكين الشباب فى المناصب القيادية وتأهيلهم لسوق العمل وإعدادهم كقادة للمستقبل للثقة في قدراتهم وتقديرا لدورهم في تحقيق التنمية لأوطانهم لرعاية الشباب والدفع بهم فى أروقة جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة مؤكدا إن شباب مصر يعيشون أزهى عصورهم من التمكين وإتاحة الفرص وتقديم الدعم والرعاية لهم على كافة الأصعدة والمستويات .
وأكد « خلف الله  »  أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين وسيكون مكانه فى الشارع والعمل ميدانيا حتى يشعر المواطن بالتواجد الدائم وسيعمل جاهدا على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية والوزارة وإعادة تطوير المدينة ورفع كفاءة الطرق والميادين والأحياء القديمة والمجاورات واستكمال  المشروعات التنموية القائمة بالفعل والتصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء والتعديات وسيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتابع : لدينا رؤية متكاملة  لعودة مدينة 15 مايو  للمنافسة بقوة بين أجهزة المدن من خلال تنفيذ عدة محاور أولها وضع خطة لجذب المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات بالتعاون مع جمعية المستثمرين والجهات المعنية وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة ومساحات الأراضى الشاغرة لتنفيذ مشروعات غير متواجدة فى المدينة من قبل  وبالفعل ستكون البداية بقطعة بالمدخل الشمالى لإقامة 10% مشروعات "براندات" لخدمة المدينة والجامعة الخاصة مع تشغيلها بداية العام المقبل .
« خلف الله» أكد فى تصريحاته على أن مشروعات الإسكان تحتل مكانة خاصة وفى مقدمتها مشروع المبادرة الرئاسية  "سكن كل المصريين " لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل  11 ألف و160 وحدة سكنية جار تنفيذها  ونسبة الإنجاز تخطت 35% رغم مرور شهور قليلة على الإسناد  ونستهدف استكمال العدد المطلوب من الهيئة والإسكان حيث تم طرح 203 عمارة كمرحلة ثانية بإجمالى 4872 وحدة وجار البت الفنى والمالى وطرح 1000 وحدة 75 مترا  يليها طرح  104 عمارة مساحة 90 مترا بإجمالى 2496 وحدة سكنية وبذلك يكون قد حققنا المستهدف من هذا المشروع.
ووجه « خلف الله  » رسالة شكر وتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار  وقيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية وفى مقدمتهم المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة  فى تعزيز دور الشباب وتزكيتهم ودعمهم ومساندتهم وشكرهم على اختياره وتمنى أن يكون عند حسن الظن قاطعا العهد على نفسه ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة على أرض المدينة     .

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