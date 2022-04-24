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برلمان

برلماني: التنمية الشاملة لسيناء جائزة الدولة الحقيقية في الذكرى الـ40 لتحريرها

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن التنمية الشاملة في سيناء على كافة المستويات هي الجائزة الحقيقية لسيناء وأهلها في الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا إن تعمير هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض مصر وإطلاق المشاريع الزراعية والصناعية والبنية التحتية بها، وتعزيز الاهتمام بالمناطق السياحية، يعوض "السيناويين" عن سنوات طويلة قضوها في الإهمال والتهميش في عصور سابقة.

ونوه  نصر الله، في بيان صحفي له اليوم بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، بأن سيناء الغالية ستبقى دائما في القلب، كما ستبقى تضحيات القوات المسلحة المصرية لاستعادة سيناء عبر حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 1973، ملحمة وطنية حقيقية تتدارسها الأجيال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السنوات الثمان الماضية وبإحصاءات رسمية، أثبتت أن اهتمام الدولة بإقامة مئات المشاريع فيها وإطلاق يد التنمية من ناحية والتصدي للارهاب والتطرف من ناحية أخرى، أنها على صدارة أولويات اهتمام الدولة المصرية.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى التحديات المهولة أمام الدولة المصرية، والتي أكدت خلال السنوات الماضية، أنها تتعاظم على مختلف الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا، وهو ما يتطلب تضافر مختلف الجهود رسميا وعلى المستوى الشعبي، لاستمرار النهوض بالوطن وشق الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

سيناء مجلس النواب التنمية الشاملة القوات المسلحة مصر

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