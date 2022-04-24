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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة .. استكمال تركيب كشافات ديكورية في شارع الشيراتون السياحي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت، اليوم الأحد، تركيب حليات الأعمدة الديكورية بشارع الشيراتون السياحي، وذلك ضمن خطة المدينة لتحسين الصورة البصرية والجمالية للغردقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر الجمالي وتحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة، كونها مدينة سياحية عالمية.

وفى سياق آخر قدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء محيي سلامة، التهنئة للإخوة الأقباط في احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث حرص على زيارة الكنائس الثلاثة ( الأرثوذكسية - الإنجيلية - الكاثوليكية).

استقبل المحافظ والوفد المرافق له، نيافة الأنبا ايلاريون أسقف الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، والاب يؤانس راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير عزمي راعي الكنيسة الانجيلية.

أعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته البالغة بحضوره لتهنئة الإخوة الأقباط، مؤكداً على روابط المحبة والاخاء وأن شعب مصر شعب واحد ولن يفرقه أي عدو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدماً خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط البحر الأحمر خاصة.

أشار المحافظ إلى أن أعياد المصريين تؤكد على قيم المحبة والرحمة والتسامح، التي يتعين أن تسود العالم، لافتاً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بالاسم من جميع دول العالم في جميع الأديان السماوية.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الوحده المحلية مدينة الغردقة احتفالات وزير الداخلية عيد القيامه المجيد

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