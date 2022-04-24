جامعة المنصورة: إعداد وتأهيل قيادات طلابية ليكونوا نواب المستقبل

نظمت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، اليوم الأحد، الملتقى الأول لبرلمان طلاب الجامعة فى إفطار رمضان " بنادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وأكد الحضور، أن برلمان جامعة المنصورة عبارة عن نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى عن طريق استخدام أدوات الرقابة البرلمانية فى مجلس النواب لمناقشة المشاكل المجتمعية والطلابية الخاصة بالعمل الجامعى والطلابى بشكل خاص.

كما أن جامعة المنصورة فى ظل الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030 تعمل الجامعة على إعداد وتأهيل قيادات طلابية ليكونوا نواب فى المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية .

وثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم عقد جامعة المنصورة لهذا البرلمان وجهد كافة القائمين عليه نظرا لإسهامه فى الارتقاء بمهارات الطلاب ومعارفهم السياسية.وذكرت أن السياسة علم له أصول يجب دراستها جيدا وممارستها للإلمام بها.

وأثنت الدكتورة نسرين صلاح عمر، على حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وعلى تنظيم جامعة المنصورة لكافة الفعاليات التى تنمى معارفهم السياسية، ونادت بضرورة اكتشاف الطلاب لمهاراتهم واحتكاكهم بالمجتمع للتعرف على قضاياه وطرح حلول لها.

وطالبت بضرورة حرص الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والعمل الجماعى الذى يعد أهم سبل تطوير المهارات لتتماشى مع متطلبات سوق العمل.

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