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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تامر عبدالمنعم: النقد البناء مبني على أسس وأسباب وليس لمجرد الانتقاد

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

لقن الفنان تامر عبدالمنعم، شخصا انتقده درسا قاسا، مؤكدا أن النقد البناء المبنى على أساس وأسباب وليس لمجرد الانتقاد.

ووجه تامر عبد المنعم، محمد عبد المنعم، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، قائلا :"أنا تامر عبد المنعم أنت مين". 
وفي السياق نفسه أشار إلى أن :"أنا أهلاوي بحب النادي الأهلي، ولكني أحب مرتضى منصور، مفيدًا بأنه قرر اعتزال الفن بعد عمله فيلم يهاجم جماعة ما، مما أحدث مشاكل مع النقابة والتوزيع، مضيفًا: "الفيلم جاب مليون و400 جنيه، ورغم أنه صدمة، إلا أنني كنت واعي لذلك بعته لروتانا".
 

تامر عبد المنعم النقد البناء اخبار التوك شو راغدة شلهوب

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