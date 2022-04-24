تسريبات جديدة تكشف مفاجآت عن قدرات شاومي POCO F4 5G قبل إطلاقه

كشفت تسريبات جديدة عددا من المفاجآت في مواصفات هاتف POCO F4 5G القادم من شاومي الصينية بعد غد، الثلاثاء 26 أبريل، حيث سيضم الهاتف عدد من الإمكانات الجبارة التى غالبا ما تأتى مع هواتف الفئة الرائدة، كما سيصدر الهاتف بسعر مناسب كواحد من هواتف الفئة المتوسطة.



وبحسب موقع Notebookcheck هاتف شاومي POCO F4 5G سيأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، وجودة عرض+ HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودقة أصلية 1080 بكسل.

وسيقدم هاتف شاومي POCO F4 5G كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر IMX686 من سوني بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل بمستشعر سوني من نوع IMX 596.



وسيحتوي هاتف شاومي POCO F4 5G على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيعمل هاتف شاومي POCO F4 5G بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 المتميز من شركة كوالكوم والذى يعد أفضل معالج في الأسواق في الوقت الحالي ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 .