ضبط كميات بـ44 مليون جنيه.. 7 عناصر إجرامية يواجهون الإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الامن الوطنى، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من (7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية)، تخصصوا فى نقل كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيداً لتسليمها لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 طن لمخدر البانجو – 500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات).



كما تم ضبط (مبلغ مالى – 10 هواتف محمولة)،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (44) مليون جنيه تقريباً.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



وتم تحرير محضر لإحالته مع المتهمين للنيابة العامة المختصة للتحقيق والتحفظ على السيارات و جوهر المخدرات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة “الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.