عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضبط كميات بـ44 مليون جنيه.. 7 عناصر إجرامية يواجهون الإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الامن الوطنى، نشاط أحد  التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من (7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية)، تخصصوا فى نقل  كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيداً لتسليمها لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 طن لمخدر البانجو – 500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات).


كما تم ضبط (مبلغ مالى – 10 هواتف محمولة)،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (44) مليون جنيه تقريباً.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.


وتم تحرير محضر لإحالته مع المتهمين للنيابة العامة المختصة للتحقيق والتحفظ على السيارات و جوهر المخدرات.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة “الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا. 

جنوب سيناء مليون جنيه الآمن الوطني مواد مخدرة مكافحة المخدرات قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

ضوابط حصول ذوي الإعاقة على سيارات مقابل الإعفاء من الضرائب وفقا للقانون

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر..7 كلمات أوصى بها النبي تغفر ذنوبك كلها

الفرحة مضاعفة.. سفير مصر بأمريكا ينقل تهنئة الرئيس للمصريين بالخارج بعيد القيامة

فضل ليلة القدر وعلاماتها .. 8 فضائل تجعلك تُقيم ليلها في العبادات

تسريبات جديدة تكشف مفاجآت عن قدرات شاومي POCO F4 5G قبل إطلاقه

هدية لـ ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام رايو فاييكانو على الكامب نو

نتيجة لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ