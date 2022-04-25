خارجية الشيوخ: ذكرى تحرير سيناء شاهدة علي جهود تعمير سيناء بعد القضاء على الإرهاب

نوهت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء تأتي لتذكرنا بدماء الشهداء الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير بقعة غالية من أرض الوطن، كما يأتي الاحتفال بهذه الذكرى كرسالة للأجيال القادمة، بأن عليهم ان يواصلوا جهود التنمية والتعمير و البناء.



وتتوجه الدكتورة سماء سليمان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحية على جهود تنمية، وتعمير سيناء من العناصر الارهابية المتطرفة التي استهدفت امن و استقرار الدولة المصرية.



وتتوجه سليمان بالتحية لجميع رجال القوات المسلحة البواسل، وتترحم علي ارواح شهداء الوطن.