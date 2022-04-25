وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: الشباب الذين لم يخرجوا اليوم سيتم خروجهم غدًا.. فيديو

سيصل عددهم جميعا إلى 41 اسمًا..

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة للإفراج عن العديد من الشباب وأصر علي خروجهم من السجن قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن اليوم بدأت المبادرة لإخلاء سبيل مجموعات من الشباب ، مؤكدا أن الشباب الذين لم يخرجوا اليوم سيتم خروجهم غدا وسيصل عددهم جميعا إلى 41 اسمًا.

وأوضح محمد عبد العزيز، أن هذه المبادرة أطلقت خلال حديث الرئيس مع الصحفيين والإعلاميين ، مؤكدا أن لجنة العفو سيتوسع عملها في الفترة المقبلة لتشمل ملف أخر سيضاف وهو الأفراج عن الغارمين والغرامات وسيتم الأفراج عن مجموعات أخري في الآونة القادمة .