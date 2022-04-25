مسلسل "بابلو" تريند رقم واحد على تويتر

تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إذاعة حلقه اليوم من مسلسل بابلو للنجم حسن الرداد تاليف حسان دهشان واخراج محمد حماقي ويشاركه البطوله نجلاء بدر و اروي جوده وسوسن بدر ومصطفي فهمي.

ويتم الغدر ببابلو ويقوم زنوته بالتأمر عليه ويغدر به أمام أهل الحارة ويقوم زتونة وجماعته بتلقين بابلو علقه ثم يقومون بطرده من الحارة، فهل سيعود بابلو الي سطوته وجبروته اما انتهت اسطورة بابلو في هذه الحلقه.

بابلو

وحققت الحلقة، تريند رقم واحد علي توتير عقب اذاعتها وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا عقب عرضه في رمضان ويعرض علي قناه المحور وقناه ابو ظبي.