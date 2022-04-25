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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المريخ يوضح حقيقة تصريحات نائبه حول وجود اتفاق مع النادي الأهلي على تفويت مباريات ..فيديو

المريخ السوداني
المريخ السوداني

قال حازم مصطفي رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني ، إن الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل  السيد محمد السيد نائب رئيس نادي المريخ عن اتفاق مع النادي الأهلي على تفويت مباريات هذا يعبر عن راية الشخصي  ولا يعبر عن رأى مجلس إدارة نادي المريخ .

واضاف حازم مصطفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إنهم يقدمون الشكر للنادي الأهلي علي التسهيلات التي قدمها لنا في مصر ، مؤكدا أن النادي الأهلي كبير وعظيم ونادي المريخ كذألك ولا يجوز أن يكون هناك اتفاق علي ذألك ولا يليق بالناديين فعل هذا .

واوضح حازم مصطفي ، إن هذا التصريح لا يقصد به النادي الأهلي ولكن هذا جاء نتيجة تبني وجهات نظر داخل نادي المريخ  السوداني وسوف يتم التواصل مع الكابتن الخطيب لتوضيح الأمر وسنقوم بأصدار بيان رسمي من قبل النادي وسيكون هناك إجراءات ضد من صرح بهذا .

حضرة المواطن مجلس إدارة المريخ السوداني التواصل الاجتماعي النادي الأهلي الأهلى مصر

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