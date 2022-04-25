ناكل فسيخ ورنجة في رمضان.. أستاذ سموم يقدم نصائح مهمة ..فيديو

قالت الدكتورة مها غانم أستاذ السموم بطب الإسكندرية ، إن خلال الاحتفال بشم النسيم يقبل المواطنون على أكل الفسيخ والرنجة ومن الممكن أن تكون مسممة وبالتالي يجب أن نتناول منها كميات صغيرة حتي لا يكون هناك أعراض زائدة .

وأضافت مها غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن المواطنين الصائمين يفضل لهم عدم اكل الفسيخ أو الرنجة وأيضا الأشخاص المصابين بالضغط والقلب ، لافتة إلي أن مصابين الكلي يفضل لهم عدم تناول الفسيخ أو الرنجة .

وأوضحت مها غانم ، إن تناول الفسيخ والرنجة أثناء الصيام يثقل الحمل علي القلب وعلي الأوعية الدموية نتيجة الأملاح الكثيرة وهناك أعراض يجب عند الشعور بها التوجه إلي اقرب مركز سموم ومنها الصعوبة في البلع أو التنفس وارتخاء الجسم .