مشاهدة مباراة المصري ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية

يحتضن الملعب البلدي لبركان مباراة قوية تجمع بين المصري البورسعيدي ونهضة ،حاليا ضمن فعاليات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويقدم صدى البلد مشاهدة مباراة المصري ونهضة بركان بث مباشر اليوم، وذلك مع بعد انطلاق صافرة البداية التي انطلقت في تمام الساعة 12:00 ، وتنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD3 بأداء صوتي للمعلق نوفل باشي.

وظهر المصري البورسعيدي بصورة مميزة وقتال عالي جدًا في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

الفريق البورسعيدي سيدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يتملك لاعبين ومدرب ذو خبرة داخل المستطيل الأخضر، حيث سيحاول اللاعبين القتال بأقصى جهد ممكن للخروج من اللقاء بتذكرة العبور لدور نصف النهائي لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

وعلى الجهة الأخرى، سيكون نهضة بركان أمام مهمة صعبة على أرضة ووسط جمهوره الغفير، حيث يطمح الفريق المغربي اليوم الظهور بصورة مميز وتجنب الوقوع في الأخطاء من أجل الظفر ببطاقة التأهل لنصف النهائي، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي والحذر من الخصم.