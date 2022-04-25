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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدحت شلبي يفوز بجائزة زاهد القدسي للتعليق العربي في السعودية.. صور

صدى البلد

توج  الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود،  الإعلامي مدحت شلبي بجائزة المرحوم زاهد قدسي للتعليق الرياضي كأفضل معلق في الوطن العربي موسم 2021.

وحضر مراسم التتويج إبراهيم زاهد القدسي نجل المعلق الرياضي الراحل، إلى جانب كبار إعلامي المملكة العربية السعودية يتقدمهم المخضرم أحمد الشمري.

وأعرب الإعلامي الرياضي الكبير مدحت شلبي عن سعادته بتتويجه بهذه الجائزة وقدم شكره لثقة اللجنة المشرفة على الجائزة.

وقال شلبي في تصريحات اعقبت تتويجه بالجائزة :" جائزة زاهد قدسي  وساما اعتز واتشرف بها طوال مسيرتي في الإعلام والتعليق الرياضي".

وأشار إلى أن ما يميز هذه الجائزة أنها جاءت من المملكة العربية السعودية وتحمل أسم أحد رموز التعليق الرياضي في الوطن العربي الراحل الكبير زاهد قدسي رحمه الله".

وأضاف :" تشرفت بتسلم الجائزة من يد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز".

وأختتم تصريحاته :" أحاطني الجميع بالمحبة والاهتمام سواء من أبناء الراحل العزيز والمعلق الصديق غازي صدقة وباقي المحتفين من الوسط الرياضي والإعلامي السعودي".

جدير بالذكر، أن مدحت شلبي اعتذر عن قبول اي مكافأت مالية والاكتفاء بالقيمة المعنوية الكبيرة.

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الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز ال سعود زاهد قدسي الوطن العربي إبراهيم زاهد القدسي أحمد الشمري

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