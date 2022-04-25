رئيس الوزراء الكندي: أتطلع إلى مواصلة العمل مع ماكرون على القضايا الأكثر أهمية

هنَّأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال رئيس الوزراء الكندي -في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد- إنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع ماكرون على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا؛ من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى.



وفاز إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

