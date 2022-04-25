قنصل مصر العام بشيكاجو يشارك في الاحتفال بعيد القيامة المجيد

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء القنصلية في الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذي أقيم بكنيسة القيامة التي تعد أكبر كنيسة قبطية في وسط الغرب الأمريكي.



وأقام القداس -الذي يعد الأكبر منذ تخفيف قيود كورونا- الأنبا صمويل ثابت كاهن الكنيسة ووكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنائس شيكاجو وإلينوي وتضم 13 كنيسة.



وقال السفير أبو العينين -في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن- إنه نقل -خلال الاحتفال- تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء مصر الأقباط بالخارج.



وأشار السفير أبو العينين إلى أن الأنبا صمويل ثابت أشاد -من جانبه- بإنجازات الرئيس السيسي وما تحقق من تنمية وتطوير واستقرار في وطننا الحبيب، متمنيا لسيادته دوام الصحة والتوفيق والسداد.

