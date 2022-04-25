عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة.. هاشتاج ملوك الطايرة يتصدر الترند

تصدر نادى الزمالك ترند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

ودشن عدد كبير من جمهور الزمالك هاشتاج ملوك الطايرة وتصدر قائمة الاكثر تدولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

ونجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أشرف رشاد، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في إطار ثالث لقاءات الدور النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 30–28 للزمالك

الشوط الثاني: 25–17 للأهلي

الشوط الثالث: 25–23 للزمالك

الشوط الرابع: 25–22 للزمالك

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يعود الأهلي في المباراة الثانية ويتفوق بنتيجة 3–2؛ ليلجأ الفريقان لمباراة ثالثة وفاصلة والتي حسمها الزمالك بنتيجة 3–1، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه

جدير بالذكر أن الزمالك قد توج منذ أيام بلقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2–0.