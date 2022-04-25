ميدو: تصريحات إيهاب جلال سبب خروج بيراميدز من الكونفيدرالية

قال أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر ومدرب الزمالك السابق، إن إيهاب جلال تغير بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لم يره يهاجم منتقديه إلا بعد إسناد مهمة تدريب الفراعنة له.

وأضاف: "من المعروف عن إيهاب جلال هدوءه الشديد وعدم استماعه للانتقادات، ولكن بعد تعيينه مدربًا لمنتخب مصر بدأ يرد على المنتقدين".



وواصل: "طالما بدأت الرد على الانتقادات توقع أن تزيد، خاصة أنك لست ابن الأهلي أو الزمالك، وتصريحات إيهاب في المؤتمر الصحفي لمباراة الذهاب تسببت في تشتيت لاعبي بيراميدز".

واستكمل: "بداية خروج بيراميدز من بطولة الكونفدرالية هو رد إيهاب جلال على منتقديه بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".

وأتم: "كان يجب على إيهاب جلال تجنب الحديث عن المنتخب في المؤتمر الصحفي بعد لقاء مازيمبي الأول".

واختتم: "كان على إيهاب أن يرفض الرد على أي انتقادات أو أمور تخص تدريبه لمنتخب مصر إلا بعد مباراتي مازيمبي".