ذكريات نيللي كريم خلال رمضان.. روحانيات لا تجدها إلا في الشهر الكريم

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن ذكرياتها مع شهر مضان المبارك، مضيفة أنها عندما كانت صغيرة ،كانت تنتظر العيد لتأخذ العيدية من أبيها، وأكبر مبلغ جمعته في العيديات كان 50 جنيهاً.

وأضافت نيللي كريم اثناء أستضافتها في برنامج"ليالي رمضان" المذاع على قناة " أم بي سي"،أنها كانت تنتظر "ألف ليلة وليلة" و الفوازير، قائلة:" الفنانة نيللي كانت دايماً بتقدم الفوازير و أنا كان أسمي نيللي، فكنت بروح أي حته مع والدي ،يضحكوا عليا ،و يقولولي انتي نيللي بتاعت الفوازير، فبقولهم لا مش أنا".

ومن جانبه قال زوجها هشام عاشور لاعب الإسكواش عن طقوسه في رمضان،إنه يحب رمضان لأنه يجمع الناس كلها،وأن به روحانيات ليست موجودة إلا في شهر رمضان الكريم.

وتابع قائلاً: "وذكرياتي مع رمضان كمان ، أن فاكر كويس أوي، إحساس العشرين جنيه وأبويا بيديهالي ، وتروح تدور على خالتك وقرايبك عشان تاخد زيها تاني".