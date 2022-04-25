عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذكريات نيللي كريم خلال رمضان.. روحانيات لا تجدها إلا في الشهر الكريم

نيللي كريم
نيللي كريم

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن ذكرياتها مع شهر مضان المبارك، مضيفة أنها عندما كانت صغيرة ،كانت تنتظر العيد لتأخذ العيدية من أبيها، وأكبر مبلغ جمعته في العيديات كان 50 جنيهاً.

وأضافت نيللي كريم اثناء أستضافتها في برنامج"ليالي رمضان" المذاع على قناة " أم بي سي"،أنها كانت تنتظر "ألف ليلة وليلة" و الفوازير، قائلة:" الفنانة نيللي كانت دايماً بتقدم الفوازير و أنا كان أسمي نيللي، فكنت بروح أي حته مع والدي ،يضحكوا عليا ،و يقولولي انتي نيللي بتاعت الفوازير، فبقولهم لا مش أنا". 

ومن جانبه قال زوجها هشام عاشور لاعب الإسكواش عن طقوسه في رمضان،إنه يحب رمضان لأنه يجمع الناس كلها،وأن به روحانيات ليست موجودة إلا في شهر رمضان الكريم.

وتابع قائلاً: "وذكرياتي مع رمضان كمان ، أن فاكر كويس أوي، إحساس العشرين جنيه وأبويا بيديهالي ، وتروح تدور على خالتك وقرايبك عشان تاخد زيها تاني". 

 

نيللي كريم العيدية ليالى رمضان الاسكواش تحدثت الفنانة نيللي كريم عن ذكرياتها مع شهر مضان المبارك مضيفة أنها عندما كانت صغيرة كانت تنتظر العيد لتأخذ الفوازير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

رهان على 150 جنيها يتسبب بتغريم صاحبه «نصف مليون» ووفاة مواطن بالبحيرة

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

ميدو يكشف سبب غضب الثعلب: حازم يفكر في الاستقالة من الجبلاية

أبل تتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من مطوري التطبيقات والألعاب

ميدو: تصريحات إيهاب جلال سبب خروج بيراميدز من الكونفيدرالية

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف وجهات النظر مع شاهين.. كيف تسببت نزوة في طلاق علي بدرخان والسندريلا؟

أحاسيس صعبة.. ماذا قال بدر بانون عقب فوز الأهلي على الرجاء المغربي؟

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ