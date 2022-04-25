موسيماني يتفوق على مانويل جوزيه في انطلاقته مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز والتأهل على حساب الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن جدارة واستحقاق، رافضًا الانتقادات الموجهة لمدرب الفريق.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الرجاء فريق قوي والمباراة كانت عصيبة وشهدت شحن جماهيري كبير قبل المباراة لذلك ارفض الأقاويل بأن الفريق المغربي كان بالمنافس السهل.

وأضاف شبانة، موسيماني نجح في تحقيق الهدف بالتأهل إلى نصف النهائي، فضلًا عن إهدار اللاعبين عديد من الفرص في مباراة الذهاب وكذلك ركلة جزاء بالإياب.

واستشهد شبانة، برد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، بمشادته مع أحد الصحفيين المغاربة بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب، على خلفية محاولة أصحاب الأرض في تهويل الضغوط بإقحام الجماهير.

وواصل شبانة، الأهلي استقبل هدفا في الدقائق الأولى، وأصبح في موقف صعب، لكن ردة فعل ممثل مصر كانت قوية جدًا ونجحنا في الحصول على ركلة جزاء وأحرزنا هدف في نهاية الشوط الأول.

وأتم شبانة، الانتقادات الموجهة لموسيماني غير مبررة خصوصًا أنها من نجوم كبار مثل وائل جمعة، مؤكدًا أن موسيماني يحقق مع الأهلي ما لم يحققه غيره حتى مانويل جوزيه في انطلاقته، من ناحية الأرقام والبطولات".